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Шоу-бизнес

Постройневшая Гонтарева дефилировала по красной дорожке в Одессе

7:00 15 июля 2018   4635
Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Экс- глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, похоже, увлеклась кинематографом. Во всяком случае, она появилась на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля. Причем, продефилировала по красной дорожке, по которой по регламенту кинофеста, должны проходить исключительно участники и специальные гости. Обычно именно на их долю выпадают разноплановые эмоции многочисленных поклонников.

Произвела эффект и Гонтарева — существенно постройневшая и с ярким макияжем. Ее сопровождали две девушки, в одной из которых сведущие люди узнали ее невестку, жену старшего сына Антона Гонтарева — Валерию Томашевскую.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярный голливудский актер извинился за свой неподобающий вид.

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