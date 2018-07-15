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Twitter заблокировал аккаунты российских шпионов

8:25 15 июля 2018   114
Кибератака
Инф. «ФАКТОВ»

В социальной сети Twitter приостановили действие двух аккаунтов, связанных с российской разведкой, которая вмешивалась в выборы в США в 2016 году.

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Как сообщает Reuters, речь идет о 12 шпионах из России, которых в США обвинили в хакерских атаках на сети Демократической партии, чтобы уменьшить шансы на победу в кампании Хиллари Клинтон.

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Сообщается, что Twitter приостановил учетные записи @DCLeaks_ и @ Guccifer2, которые были названы в обвинительном заключении, где речь идет о широкомасштабном заговоре, взломе серверов и поэтапном обнародовании документов. Утверждается, что при помощи, в том числе, данных аккаунтов были опубликованы десятки тысяч украденных электронных писем и документов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», названы фамилии 12 российских шпионов, осужденных в США.

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