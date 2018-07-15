- 11:40 "К Томосу нас подводит логика развития нашей нации и государства", — Порошенко
- 11:14 Саммит в Хельсинки: Трампа предостерегли от односторонних сделок с Путиным
- 10:38 Трамп и Путин в Хельсинки : жителям рекомендуют не смотреть в окна
- 10:15 Взрыв на базе отдыха: пострадали жители Краматорска
- 9:50 Выехал на тротуар: в Харькове водитель убил 5-месячного ребенка
- 9:27 ФИФА поддерживает авторитарный режим за счет свободы людей, — евродепутат
- 9:23 В Америке беглец за час убил шестерых и ранил троих животных
- 8:50 Больше 100 не собираться: перемирие в Израиле продлилось недолго
- 8:25 Twitter заблокировал аккаунты российских шпионов
- 8:00 Мелкий рэкет и угрозы: в Одессе задержали очередного «смотрящего»
Twitter заблокировал аккаунты российских шпионов
В социальной сети Twitter приостановили действие двух аккаунтов, связанных с российской разведкой, которая вмешивалась в выборы в США в 2016 году.
Читайте также: В США уверены: хакерская атака россиян не изменила результат выборов-2016
Как сообщает Reuters, речь идет о 12 шпионах из России, которых в США обвинили в хакерских атаках на сети Демократической партии, чтобы уменьшить шансы на победу в кампании Хиллари Клинтон.
Читайте также: Сенаторы США призвали Трампа отменить встречу с Путиным
Сообщается, что Twitter приостановил учетные записи @DCLeaks_ и @ Guccifer2, которые были названы в обвинительном заключении, где речь идет о широкомасштабном заговоре, взломе серверов и поэтапном обнародовании документов. Утверждается, что при помощи, в том числе, данных аккаунтов были опубликованы десятки тысяч украденных электронных писем и документов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», названы фамилии 12 российских шпионов, осужденных в США.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”