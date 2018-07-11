15 июля 2018

Вчера с младшей нашей дочерью Анечкой прогулялись по маршруту посетителей будущего фарфорового музея. От Андреевской церкви — вниз, по Андреевскому спуску. Затем на середине спуска свернули налево, на отстроенную разноцветными новомодными особняками Воздвиженку. А там уже до здания нашего музея — красивого, созданного в стилистике классической киевской архитектуры начала 20-го века, желтого цвета, с белыми колонами — и вовсе рукой подать. Оно находится буквально в ста метрах от древней Крестовоздвиженской церкви. Кстати, той самой, в которой был крещён будущий знаменитый писатель Михаил Булгаков, родившийся в маленьком Подольском домике рядом с этим храмом.

Сначала, узнав о том, что открывается новая, впечатляющая своими масштабами, лестница, ведущая от основания Десятинной церкви вниз, на Воздвиженку, мы думали пройтись ещё пахнущими свежим деревом ступенями. Но строители, в авральном порядке готовящие объект к сдаче в эксплуатацию, не пустили, объяснив, что торжественное открытие новой огромной парадной лестницы состоится в ближайший вторник.

Киевские старожилы наверняка помнят, что на этом месте находилась старая деревянная, со скрипучими ступенями, лестница, давно украшавшая этот милый сердцу уголок столицы, в котором гулявшие по Пейзажной аллее люди могли спуститься в урочище Гончары-Кожумяки, превратившееся в последние годы в уютный микрорайон, напоминающий своей архитектурой бельгийский Брюссель. Потом несколько лет лестница отсутствовала. И вот теперь снова появится возможность коротким путём от улицы Владимирской попасть в древнюю часть Подола с ее теперь уже новой застройкой, с улочками, на которых открылось огромное множество уютных кондитерских и ресторанчиков, арт-галлерей и, естественно, бутиков.

Мои ФБ-подписчики часто спрашивают, где же будет находиться наш фарфоровый музей. Вот здесь он и будет находиться. Если стоять на обзорной площадке, расположенной рядом с Историческим музеем Украины, и смотреть на раскинувшуюся внизу Воздвиженку со всей ее «брюссельской» красотой, то легко можно обратить внимание на возвышающееся над урочищем желтое здание, которое, словно большой круизный корабль, рассекая волны густых зелёных склонов, входит в свою заветную гавань. Хочется верить, что на долгие-долгие годы…

Сегодняшним именинникам позвольте по сложившейся традиции поделать добра и счастья.