- 11:40 "К Томосу нас подводит логика развития нашей нации и государства", — Порошенко
- 11:14 Саммит в Хельсинки: Трампа предостерегли от односторонних сделок с Путиным
- 10:38 Трамп и Путин в Хельсинки : жителям рекомендуют не смотреть в окна
- 10:15 Взрыв на базе отдыха: пострадали жители Краматорска
- 9:50 Выехал на тротуар: в Харькове водитель убил 5-месячного ребенка
- 9:27 ФИФА поддерживает авторитарный режим за счет свободы людей, — евродепутат
- 9:23 В Америке беглец за час убил шестерых и ранил троих животных
- 8:50 Больше 100 не собираться: перемирие в Израиле продлилось недолго
- 8:25 Twitter заблокировал аккаунты российских шпионов
- 8:00 Мелкий рэкет и угрозы: в Одессе задержали очередного «смотрящего»
Больше 100 не собираться: перемирие в Израиле продлилось недолго
После объявленного вечером в субботу, 14 июля, режима прекращения огня, о чем договорились представители ХАМАС и Израиля при посредничестве Египта, в ночь на 15 июля обстрелы возобновились, хоть и были менее активными.
Как сообщает IsraelInfo, вскоре после полуночи сирены «Цева адом» прозвучали в населенных пунктах Кисуфим, Нирим и Эйн а-шлоша. ЦАХАЛ зафиксировал два запуска ракет, которые упали в незаселенной местности. В ответ ЦАХАЛ атаковал пусковые установки ХАМАС. В 1:33 сирены вновь взвыли в Сдероте и других населенных пунктах округа Шаар а-Негев. Из двух ракет, выпущенных по Израилю, одна была сбита батареей «Кипат барзель».
О перемирии стороны договаривались после активного обмена ударами накануне, когда из сектора Газа по территории Израиля были выпущены десятки ракет и минометных снарядов. В свою очередь израильские ВВС нанесли с воздуха по сектору Газа более 40 ударов. Один из офицеров высокого ранга заявил, что ничего подобного не было за последние четыре года.
Палестинский Минздрав сообщил о гибели двух и ранении 14 человек. А в Израиле заявили о ранении четверых — семья пострадала от прямого попадания ракеты в жилой дом.
Израиль и ХАМАС договорились о режиме тишины с 20.00 субботы, 14 июля. Однако после этого обстрелы, хоть и не активный, со стороны сектора Газа продолжились. В связи с этим Служба тыла распространила новые распоряжения, касающиеся жителей поселков, которые расположены на территории регионального совета Эшколь, вплотную прилегающего к границе: на воздухе больше сотни завтра не собираться, а в закрытых помещениях — не более 500. Летние лагеря откроются, но дети проведут воскресенье в непосредственной близости к бомбоубежищам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям войск Асада
Фото из Википедии, автор Israel Defense Forces
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»”