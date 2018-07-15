Больше 100 не собираться: перемирие в Израиле продлилось недолго

Мир

После объявленного вечером в субботу, 14 июля, режима прекращения огня, о чем договорились представители ХАМАС и Израиля при посредничестве Египта, в ночь на 15 июля обстрелы возобновились, хоть и были менее активными.

Как сообщает IsraelInfo, вскоре после полуночи сирены «Цева адом» прозвучали в населенных пунктах Кисуфим, Нирим и Эйн а-шлоша. ЦАХАЛ зафиксировал два запуска ракет, которые упали в незаселенной местности. В ответ ЦАХАЛ атаковал пусковые установки ХАМАС. В 1:33 сирены вновь взвыли в Сдероте и других населенных пунктах округа Шаар а-Негев. Из двух ракет, выпущенных по Израилю, одна была сбита батареей «Кипат барзель».

О перемирии стороны договаривались после активного обмена ударами накануне, когда из сектора Газа по территории Израиля были выпущены десятки ракет и минометных снарядов. В свою очередь израильские ВВС нанесли с воздуха по сектору Газа более 40 ударов. Один из офицеров высокого ранга заявил, что ничего подобного не было за последние четыре года.

Палестинский Минздрав сообщил о гибели двух и ранении 14 человек. А в Израиле заявили о ранении четверых — семья пострадала от прямого попадания ракеты в жилой дом.

Израиль и ХАМАС договорились о режиме тишины с 20.00 субботы, 14 июля. Однако после этого обстрелы, хоть и не активный, со стороны сектора Газа продолжились. В связи с этим Служба тыла распространила новые распоряжения, касающиеся жителей поселков, которые расположены на территории регионального совета Эшколь, вплотную прилегающего к границе: на воздухе больше сотни завтра не собираться, а в закрытых помещениях — не более 500. Летние лагеря откроются, но дети проведут воскресенье в непосредственной близости к бомбоубежищам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям войск Асада

Фото из Википедии, автор Israel Defense Forces