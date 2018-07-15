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Украина

ФИФА поддерживает авторитарный режим за счет свободы людей, — евродепутат

9:27 15 июля 2018   154
Сервер Мустафаев
Инф. «ФАКТОВ»

Арестованный в Крыму активист «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев передал письмо евродепутату Ребекке Хармс, в котором попросил обратить внимание международного сообщества на политические преследования на оккупированном полуострове.

«Более 115 детей воспитывают без родителей, они остаются без их заботы и любви. Матери и жены десятков политзаключенных находятся под постоянным психологическим и эмоциональным давлением», — цитирует письмо крымскотатарского активиста Радио Свобода.

Реббенка Хармс заявила, что лично знакома с Мустафаевым и назвала его политическим заключенным, осудив действия российских властей.

«Оставаясь безмолвной, ФИФА не только нарушает собственные правила, но и поддерживает авторитарный режим за счет свободы людей. Таких, как Сервер Мустафаев», — заявила евродепутат.

21 мая в Крыму подконтрольные России силовики задержали координатора Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова, обвинив их в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские пранкеры признались, что разыграли евродепутата Хармс на Марше равенства в Киеве.

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