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ФИФА поддерживает авторитарный режим за счет свободы людей, — евродепутат
Арестованный в Крыму активист «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев передал письмо евродепутату Ребекке Хармс, в котором попросил обратить внимание международного сообщества на политические преследования на оккупированном полуострове.
«Более 115 детей воспитывают без родителей, они остаются без их заботы и любви. Матери и жены десятков политзаключенных находятся под постоянным психологическим и эмоциональным давлением», — цитирует письмо крымскотатарского активиста Радио Свобода.
Реббенка Хармс заявила, что лично знакома с Мустафаевым и назвала его политическим заключенным, осудив действия российских властей.
«Оставаясь безмолвной, ФИФА не только нарушает собственные правила, но и поддерживает авторитарный режим за счет свободы людей. Таких, как Сервер Мустафаев», — заявила евродепутат.
21 мая в Крыму подконтрольные России силовики задержали координатора Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова, обвинив их в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские пранкеры признались, что разыграли евродепутата Хармс на Марше равенства в Киеве.
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