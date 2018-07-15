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Происшествия

Выехал на тротуар: в Харькове водитель убил 5-месячного ребенка

9:50 15 июля 2018   266
ДТП в Харькове
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове водитель авто, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил детскую коляску.

В харьковской полиции сообщают, что за рулем автомобиля «ВАЗ» 28-летний водитель.

От удара пятимесячного малыша выбросило из коляски. 20-летняя мать мальчика в результате аварии не пострадала. Из-за волнения девушка потеряла сознание. Пострадавших госпитализировали в больницу. Однако позже стало известно, что младенец умер, а его 20-летняя мама закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании водителя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате ДТП под Одессой погиб ребенок.

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