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Выехал на тротуар: в Харькове водитель убил 5-месячного ребенка
В Харькове водитель авто, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил детскую коляску.
В харьковской полиции сообщают, что за рулем автомобиля «ВАЗ» 28-летний водитель.
От удара пятимесячного малыша выбросило из коляски. 20-летняя мать мальчика в результате аварии не пострадала. Из-за волнения девушка потеряла сознание. Пострадавших госпитализировали в больницу. Однако позже стало известно, что младенец умер, а его 20-летняя мама закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании водителя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате ДТП под Одессой погиб ребенок.
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“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”