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В Америке беглец за час убил шестерых и ранил троих животных
Из вольера в зоопарке Нового Орлеана сбежал ягуар, успевший натворить немало дел — загрызть шесть животных и еще трех ранить.
Как сообщает ВВС — Украина, трехлетний самец Валерио нашел дыру в крыше вольера и через нее выбрался наружу. Сообщается, что через час хищника удалось усыпить и вернуть в клетку, однако его агрессивные действия нанесли немалый урон зоопарку. Он успел убить четыре альпаки, страуса и лису. Еще одна альпака и две лисы были ранены.
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«Работники немедленно отреагировали. Ветеринары приготовили транквилизаторы и выстрелили в ягуара капсулой с успокоительным. Он заснул за несколько минут. Безопасность наших гостей, работников, волонтеров и животных — наш приоритет номер один. Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и пытаемся выяснить, как это произошло, чтобы больше не повторилось», — сообщает администрация зоопарка.
Ягуара усыплять не будут, а люди, ухаживавшие за погибшими животными «оопустошены из-за потери».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сбежавших из немецкого зоопарка хищников нашли с помощью беспилотника.
Фото из Википедии.
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