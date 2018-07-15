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Происшествия

Взрыв на базе отдыха: пострадали жители Краматорска

10:15 15 июля 2018   172
Национальная полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В донецкой областной полиции сообщили о взрыве на базе отдыха в Лиманском районе, в результате которого пострадали жители Краматорска.

«В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Сообщение о произошедшем поступило в полицию 15 июля, около 3.00. Пострадавшие — 38 — летний мужчина и его 35 — летняя подруга. Пострадавшие госпитализированы. Сейчас полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате взрыва на предприятии в Днепре погибли двое.

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