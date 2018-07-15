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Трамп и Путин в Хельсинки : жителям рекомендуют не смотреть в окна
Жителям Хельсинки рекомендовали не смотреть в окна и выходить на балконы во время движения кортежей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
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Как сообщает «Гордон» со ссылкой на Ilta-Lehti, об этом сообщил начальник городской полиции Хейкки Копперойнен.
В полиции пояснили, что эти рекомендации связаны с усилением мер безопасности в городе и предупредили, что нарушение правил может привести к проведению «дополнительных операций». Напомним, что лидеры двух стран должны встретиться в понедельник, 16 июля.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп подтвердил, что будет говорить с Путиным об Украине.
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