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Мир

Саммит в Хельсинки: Трампа предостерегли от односторонних сделок с Путиным

11:14 15 июля 2018   72
Глава МИД ФРГ Гайко Маас
Инф. «ФАКТОВ»

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас предостерег президента США Дональда Трампа, который в понедельник, 16 июля должен встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки, от односторонних договоренностей, в жертву которым пришлось бы принести интересы западных партнеров.

Как сообщает «Немецкая волна», об этом глава дипломатического ведомства заявил в интервью Bild am Sonntag. «Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном итоге навредят и США», — заявил Гайко Маас.

В то же время он отметил, что приветствует саммит в Хельсинки. «Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс», — заявил он и добавил, что Германия всегда говорила о необходимости выстраивания интенсивного диалога с Россией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жителям Хельсинки рекомендовали не смотреть в окна и выходить на балконы во время движения кортежей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Фото из Википедии, автор: Sandro Halank.

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