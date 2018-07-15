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- 11:14 Саммит в Хельсинки: Трампа предостерегли от односторонних сделок с Путиным
- 10:38 Трамп и Путин в Хельсинки : жителям рекомендуют не смотреть в окна
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Саммит в Хельсинки: Трампа предостерегли от односторонних сделок с Путиным
Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас предостерег президента США Дональда Трампа, который в понедельник, 16 июля должен встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки, от односторонних договоренностей, в жертву которым пришлось бы принести интересы западных партнеров.
Как сообщает «Немецкая волна», об этом глава дипломатического ведомства заявил в интервью Bild am Sonntag. «Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном итоге навредят и США», — заявил Гайко Маас.
В то же время он отметил, что приветствует саммит в Хельсинки. «Если эта встреча придаст импульс ядерному разоружению, это был бы прогресс», — заявил он и добавил, что Германия всегда говорила о необходимости выстраивания интенсивного диалога с Россией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жителям Хельсинки рекомендовали не смотреть в окна и выходить на балконы во время движения кортежей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Фото из Википедии, автор: Sandro Halank.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”