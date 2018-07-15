Украина

"К Томосу нас подводит логика развития нашей нации и государства", — Порошенко (фото, видео)

В ночь на воскресенье, 15 июля, в Тернопольской области состоялся многотысячный ход паломников с зажженными свечами от приходского храма в Зарванице к месту явления Богородицы. Процессию возглавил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и Кардинал Гвалтьеро Бассетти, председатель Епископской Конференции Италии. Всеукраинская паломничество в Зарванице посвящено 1030-летию Крещения Руси-Украины.

Как сообщает Тернопольско-Зборивская архиепархия, ход начался у приходского храма в Зарванице, где хранится икона Матери Божьей Зарваницкой. После Литургии, которую возглавил экзарх Луцкий Иосафат (Говера), верующие прошли по центральной улице села, а потом глава УГКЦ совместно с епископами и священниками отслужили молебен Пресвятой Богородице.

Президент Украины Петр Порошенко назвал Зарваницу одним из самых известных святых мест Европы, которая «в духе христианского единства открыта для верующих других церквей.

«Десятки тысяч верующих Украинской Греко-Католической Церкви ежегодно направляются в Зарванице, чтобы объединиться в общей молитве. И я, православный украинец, чувствую себя здесь очень уютно», — подчеркнул президент Украины и добавил: «Говорят, что нельзя остановить идею, время которой пришло. Идея автокефалии является именно такой идеей. К Томосу нас подводит сама логика исторического процесса, логика развития нашей нации и государства».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вселенский патриарх заявил о том, что Москва присоединила украинскую церковь незаконно.