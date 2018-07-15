- 11:40 "К Томосу нас подводит логика развития нашей нации и государства", — Порошенко
- 11:14 Саммит в Хельсинки: Трампа предостерегли от односторонних сделок с Путиным
- 10:38 Трамп и Путин в Хельсинки : жителям рекомендуют не смотреть в окна
- 10:15 Взрыв на базе отдыха: пострадали жители Краматорска
- 9:50 Выехал на тротуар: в Харькове водитель убил 5-месячного ребенка
- 9:27 ФИФА поддерживает авторитарный режим за счет свободы людей, — евродепутат
- 9:23 В Америке беглец за час убил шестерых и ранил троих животных
- 8:50 Больше 100 не собираться: перемирие в Израиле продлилось недолго
- 8:25 Twitter заблокировал аккаунты российских шпионов
- 8:00 Мелкий рэкет и угрозы: в Одессе задержали очередного «смотрящего»
"К Томосу нас подводит логика развития нашей нации и государства", — Порошенко (фото, видео)
В ночь на воскресенье, 15 июля, в Тернопольской области состоялся многотысячный ход паломников с зажженными свечами от приходского храма в Зарванице к месту явления Богородицы. Процессию возглавил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и Кардинал Гвалтьеро Бассетти, председатель Епископской Конференции Италии. Всеукраинская паломничество в Зарванице посвящено 1030-летию Крещения Руси-Украины.
Как сообщает Тернопольско-Зборивская архиепархия, ход начался у приходского храма в Зарванице, где хранится икона Матери Божьей Зарваницкой. После Литургии, которую возглавил экзарх Луцкий Иосафат (Говера), верующие прошли по центральной улице села, а потом глава УГКЦ совместно с епископами и священниками отслужили молебен Пресвятой Богородице.
Президент Украины Петр Порошенко назвал Зарваницу одним из самых известных святых мест Европы, которая «в духе христианского единства открыта для верующих других церквей.
«Десятки тысяч верующих Украинской Греко-Католической Церкви ежегодно направляются в Зарванице, чтобы объединиться в общей молитве. И я, православный украинец, чувствую себя здесь очень уютно», — подчеркнул президент Украины и добавил: «Говорят, что нельзя остановить идею, время которой пришло. Идея автокефалии является именно такой идеей. К Томосу нас подводит сама логика исторического процесса, логика развития нашей нации и государства».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вселенский патриарх заявил о том, что Москва присоединила украинскую церковь незаконно.
влажность:
давление:
ветер:
“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”