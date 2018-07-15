Ревизия складов Минобороны: бракованные консервы, начальство срочно заболело (фото)

Украина

На складах военного объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины в Одессе выявили тонны бракованных консервов без документов. Об этом сообщил помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

«Сегодня на 46-м Одесском ОЦЗ (объединенный центр обеспечения), как-то одиноко, — написал Бирюков в Fecebook. - Там вообще плохо со здоровьем личного состава, сегодня неведомая хворь за сутки поразила почти весь руководящий состав крупнейших воинских складов на юге Украины. Но ничего, у нас нормальные госпиталя, очень скоро всех вылечат…»

По его словам, все бракованные консервы без документов и совершенно непонятно, откуда они взялись: «В ближайшие две недели весь склад будет „вывернут наизнанку“, от учета до зарплат, от складов до сертификатов. Опечатано все, каждое помещение, каждый склад теперь будут изучать под микроскопом».

Он также отмечает, что начальник центра полковник Евгений Король «слег на больничку, с ангиной: „Толковый“ офицер, с 2003 года работающий на этом складе. И заболел. Но его обязательно вылечат…»

Как сообщили «ФАКТАМ» в Минобороны, по поручению министра, генерала армии Украины Степана Полторака в Одесском гарнизоне проводит инспекцию заместитель министра, генерал-майор Олег Шевчук и комплексная комиссия оборонного ведомства.

«Министру обороны Украины стало известно о фактах ненадлежащего исполнения правил приема продовольственной продукции на склады 46-го объединенного центра обеспечения (г. Одесса) и других нарушениях, которые подтвердились во время предыдущей проверки, — заявляют в оборонном ведомстве. — В связи с этим основной целью инспекции является проверка фактов нарушений в служебной деятельности должностных лиц 46-го объединенного центра обеспечения ВС Украины».

По словам начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины полковника Дмитрия Марченко, который является председателем комплексной комиссии, министром обороны было принято решение проверить все отдельные центры обеспечения.

Отмечается, что в 46-м объединенном центре обеспечения членами комплексной комиссии опечатаны продовольственные, вещевые склады, хранилища горюче-смазочных материалов и проверена соответствующая документация. Образцы продуктов питания направлены в независимую аккредитованную лабораторию, которая должна установить их качество и представить соответствующие выводы.

Также во время работы проверяется и другая информация, В частности, относительно ненадлежащего качества горюче-смазочных материалов. «По требованию Степана Полторака, материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы с целью определения степени вины причастных должностных лиц», — заключают в Минобороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стартовал следственный эксперимент в деле о разрыве миномета «Молот» на полигоне.