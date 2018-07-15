Папа Римский констатирует соблюдение религиозных свобод в Украине, — Порошенко

Украина

Выступая в Зарванице (Тернопольская область) перед участниками всеукраинского паломничества, президент Украины Петр Порошенко заявил о позитивных сообщениях после обращения украинских властей за предоставлением нашей церкви автокефалии.

«Мы уже услышали ряд позитивных сообщений. О том, что присоединение Киевской Митрополии к Московской Церкви, которое произошло в семнадцатом веке, было осуществлено вопреки канонам. О том, что право предоставлять автокефалию принадлежит исключительно Вселенскому Патриарху и Синоду. О том, что Константинопольская Церковь — это Церковь-Мать для украинских православных. А Москва, претендующая на „материнство“, в действительности является дочерней по отношению к церкви в Киеве. И главное — о том, что когда возникает независимое государство, естественным следствием этого является создание своей независимой православной церкви», — заявил глава государства.

Отметив, что автокефалия — один из столпов украинского государства, нации и национальной безопасности, Петр Порошенко добавил: «Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее „пятая колонна“ внутри Украины. И даже некоторые политики, которых принято считать проукраинскими, позволяют себе передавать сигналы вовне, что, мол, не стоит спешить с предоставлением автокефалии. Ситуация непростая. Противодействие — масштабное и системное. Нет никаких оснований считать, что Томос у нас в кармане. Но нам с вами остается две вещи для того, чтобы его получить — молиться, верить и бороться».

Президент Украины также сообщил, что недавно получил ответ на свое письмо от Папы Римского Франциска. «Я твердо стою на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства. Но особенно от государства иностранного. Это я говорю вам. Об этом я написал понтифику. На днях государственный секретарь Ватикана сообщил мне, что Папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий», — подчеркнул Петр Порошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко заявил, что к Томосу «подводит логика развития нашей нации и государства»