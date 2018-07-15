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ЧМ-2018: бельгийские болельщики получили бесплатные телевизоры

12:38 15 июля 2018   287
Бельгийские болельщики
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Накануне старта ЧМ-2018 магазин электронной техники Krefel пообещал бельгийским покупателям вернуть стоимость телевизоров, если сборная забьет на турнире больше 15 мячей (именно столько раз отличились на ЧМ-2014 «ненавистные» соседи из Нидерландов). И команда Роберто Мартинеса обправдала надежды своих поклонников, остановившись после победы в матче за третье место над англичанами (2:0) на отметке 16 точных ударов. Самая результативная команда чемпионата мира пять раз огорчила тунисцев, по три раза — панамцев, японцев и англичан (в двух встречах), в также два раза — бразильцев.

«Мы это сделали! Наши „дьяволы“ забили более 15 мячей во время Кубка мира в России! Это значит, что мы собираемся заплатить тысячам клиентов, которые купили телевизор!», — написали на странице Krefel в Twitter.

Выплатами занимается британская страховая компания, которая подписала договор с низким процентом после того, как проанализировала ситуацию: больше 15 голов (18) на чемпионатах мира раньше забивала только сборная Германии на ЧМ-2014 (правда, семь из них бундестим «отгрузил» бразильцам в полуфинале).

Кстати, среди тех, кто приобрел телевизор, есть родственники и друзья футболистов. В частности, форвард сборной Бельгии Дрис Мертенс рассказал об этом после поединка 1/8 финала с японцами (3:2). Всего в рамках акции компания Krefel возместит своим покупателям более 100 тысяч евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бельгия впервые в истории третья на чемпионате мира и получит от ФИФА 24 млн долларов.

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