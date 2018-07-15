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Съездил в Артек: известный российский актер и режиссер попал на «Миротворец»

В базу данных «Миротворца» внесены данные известного российского актера и кинорежиссера Константина Хабенского.

Причина — «сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)».

По данным «Миротворца», актер в июле 2018 года принимал участие в фестиваль «Алые паруса Артека».

Константин Хабенский много снимался в фильмах, в частности, в популярных кинолентах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Он — основатель фонда для помощи детям, больным раком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Чистилище» «Миротворца» пополнил Гоша Куценко.

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