Идеолог "ДНР" заявил о еженедельном вывозе в РФ убитых россиян

Украина

В группе «Информационное сопротивление» сообщают, что один из идеологов создания «ДНР», предводитель «Союза добровольцев Донбасса», боевик Александр Бородай признал, что ВСУ выработали удачную контртактику против потуг Кремля довести Украину до отчаяния «большой кровью» «малой войны».

Сообщается, что Бородай заявил об увеличении потерь в рядах боевиков по сравнению с 2016 годом. Как сообщают Патриоты Украины", в беседе с сепаратистскими массмедиа он признался, что каждую неделю только «200-х», которые являются гражданами России, из «ДНР» в сторону РФ вывозят не менее двух человек. И это без учета потерь террористов, воюющих в «ЛНР». По его словам, информацию о потерях террористов он получает, в том числе, и от российских «добровольцев», которые воюют на Донбассе. При этом Бородай уверяет, что сейчас «защитников» русскоязычных в Донбассе из РФ не так много, как это было в 2014—2015 годах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наемники из России готовят в «ДНР» бунт.