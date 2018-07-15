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Новый клуб Ярмоленко за рекордные деньги купил олимпийского чемпиона
Новый клуб футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко объявил о подписании контракта на четыре года с 25-летним полузащитником итальянского «Лацио» Фелипе Андерсоном.
Трансфер бразильца обошелся лондонцам в рекордные в истории клуба 42 млн фунтов стерлингов (47,5 млн евро). По неофициальной информации, Андерсон, который в 2016 году стал в составе сборной Бразилии олимпийским чемпионом, будет получать в английском клубе 3,5 миллиона евро в год.
Отмечу, что в 2013 году «Лацио» заплатил бразильскому «Сантосу» за переход футболиста 7,8 миллиона евро. В минувшем сезоне Андерсон, провел за римлян 32 матча, забил восемь мячей (один из них — в ворота киевского «Динамо» в поединке Лиги Европы) и сделал 10 результативных передач.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярмоленко сменил «Боруссию» на английский «Вест Хэм».
Фото Twitter ФК «Вест Хэм»
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