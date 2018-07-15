Происшествия

По 5 гривен за кило: на Одесской таможне придумали преступную схему

Стали известны новые подробности в деле одесского таможенника, который прятал свои рекордные взятки в печке.

«За получение неправомерной выгоды задержаны двое инспекторов таможенного поста „Кучурганы“, — сообщили „ФАКТАМ“ в региональном главке Государственной фискальной службы (ГФС). - Установлено, что должностные лица Одесской таможни, вступив в преступный сговор с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины, организовали схему по вымогательству и получению взяток от субъектов хозяйствования».

Вскрытая сотрудниками управления внутренней безопасности регионального главка совместно с управлением СБУ, прокуратурой Одесской области преступная схема заключается в том, что таможенники и пограничники по предварительному сговору осуществляли пропуск грузовых и легковых автомобилей. Груженные товарами авто пропускали без таможенного оформления, за что требовали взятки в сумме по пять гривен за каждый килограмм товаров, ввезенных в Украину вне установленных таможенными правилами.

Как уточнили в главке, ввоз происходил с территории Республики Молдова, через межгосударственный пункт пропуска автомобильного сообщения «Славяносербка — Ближний Хутор» таможенного поста «Кучурган».

«Уже известно, что в данной схеме задействовано несколько сотрудников фискальной и пограничной службы, в том числе двое инспекторов отдела таможенного оформления № 3 таможенного поста „Кучурган“ и двое инспекторов 3-го отделения Котовского пограничного отряда Госпогранслужбы», — добавили в главке ГФС.

В настоящее время решается вопрос о задержании остальных фигурантов и в дальнейшем сообщение о подозрении каждому участнику преступной группы. Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, как наказали винницкого фискала, задержанного на огромной взятке.