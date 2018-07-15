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- 14:29 На Донбассе заминировано более 7 тысяч га земли, — Ирина Геращенко
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На Донбассе заминировано более 7 тысяч га земли, — Ирина Геращенко (видео)
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко находится в поездке по восточным регионам Украины.
На своей страничке в Facebook она показала работу специалистов, которые разминируют поля на востоке страны.
«По разным подсчетам, на Донбассе поражено более 7 тысяч га земли, так что проблема роаминирования — чрезвычайная, — пишет Ирина Геращенко, — Опасный участок разбивают на квадраты 10/10 метров. Сапер шаг за шагом исследует нашпигованную взрывным железом землю. Разминирование одного квадрата занимает от нескольких часов до нескольких дней. Ежедневно бригады саперов ГосЧС и Минобороны только в Луганской „пылесосят“ до 2 га истерзанной земле, находят более 20 взрывоопасных предметов. „Подснежники“ „русской весны“ на земле Донбасса — на десятилетия».
Первый вице-спикер сообщила, что вместе с коллегами по парламенту Ириной Фриз и Марией Ионовой внесут законопроект по проблема разминирования. «В ВР зарегистрировано три законопроекта, касающихся антиминной деятельности. Профильный комитет признал их лоббистскими и несовершенными. ОК, Пришло время внести проект, который учтет опыт Хорватии, других стран, которым удалось справиться с разминированием», — заявила Ирина Геращенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона до 25 июля ждет от России официальный ответ на предложение передать 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных в РФ.
Фото со странички Ирины Геращенко.
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“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”