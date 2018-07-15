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#SaveOlegSentsov: в Киеве и Хельсинки требовали освободить узника Кремля (видео)
В центре Киева проходит глобальная акция в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже больше двух месяцев, требуя освободить всех украинских узников Кремля.
Как сообщает РБК-Украина, участники акции #SaveOlegSentsov призывают руководство Украины постоянно поднимать вопрос состояния прав человека и политзаключенных в России и оккупированном Крыму, а также просят делать все возможное для сохранения жизни Олега Сенцова.
Акция в поддержку крымского кинорежиссера проходит и в Хельсинки, где в понедельник, 16 июля, состоится встреча президентом США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Украинцы Финляндии приняли участие в митинге против встречи Трампа и Путина. Свыше пяти тысяч человек приняли участие в акции «Хельсинки зовет».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Путина обещают рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына.
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