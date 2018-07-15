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Политика

#SaveOlegSentsov: в Киеве и Хельсинки требовали освободить узника Кремля (видео)

15:00 15 июля 2018   48
Митинг в Хельсинки
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева проходит глобальная акция в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже больше двух месяцев, требуя освободить всех украинских узников Кремля.

Как сообщает РБК-Украина, участники акции #SaveOlegSentsov призывают руководство Украины постоянно поднимать вопрос состояния прав человека и политзаключенных в России и оккупированном Крыму, а также просят делать все возможное для сохранения жизни Олега Сенцова.

Акция в поддержку крымского кинорежиссера проходит и в Хельсинки, где в понедельник, 16 июля, состоится встреча президентом США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Украинцы Финляндии приняли участие в митинге против встречи Трампа и Путина. Свыше пяти тысяч человек приняли участие в акции «Хельсинки зовет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Путина обещают рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына.

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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

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