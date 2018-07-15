Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Осужденного по делу "украинских диверсантов" Панова собираются вывезти в РФ

15:19 15 июля 2018   43
панов
Инф. «ФАКТОВ»

Евгения Панова, осужденного в Крыму по так называемому «делу украинских диверсантов» собираются вывезти в РФ. Правозащитники, в свою очередь, не намерены сдаваться и обещают продолжить борьбу.

Читайте также: «Не в чем оправдываться, ничего не нарушал», — «крымский диверсант» Панов выступил с последним словом

«Его этапируют из Крыма, поскольку на полуострове вообще нет колонии строгого режима. Я думаю, что это делается специально, для того чтобы прервать связи с семьей, для того чтобы было труднее родственникам. Чтобы правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей», — заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По словам Скрипник, вынесенный оккупационным судом приговор Панову будет обжалован в апелляции. Защита также собирает материалы для обращения в Европейский суд по правам человека.

«По отношению к Евгению Панову мы видим, что „судья“ был необъективным, он не учел заявление о пытках, не учел, что было много фальсификаций: например, обыск автомобиля Евгения был проведен незаконно. Все свидетельствует о его невиновности. Но судья игнорирует это все, что является нарушением права на справедливый суд», — сказала правозащитница.

Напомним, 13 июля в Крыму оккупационный «суд» вынес приговор Евгению Панову. Жителя Энергодара приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Панова признали виновным по всем выдвинутым ему обвинениям — в подготовке диверсии, незаконном приобретении и сбыте оружия и боеприпасов, а также в контрабанде оружия массового поражения.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины