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Дефиле в расписных нарядах: на Одесчине установили новый рекорд (фото)
Жители поселка Авангард Овидиопольского района Одесской области установили национальный рекорд.
«Сам по себе он (рекорд) необычен, — рассказала „ФАКТАМ“ руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. — Он установлен в абсолютно новой номинации: „Самое массовое дефиле в разрисованных вручную сорочках“. С удовольствием констатирую: 216 экземпляров самых разнообразных сорочек, расписанных жителями поселка — от мала до велика!».
Ветрова отметила не только разнообразие, но и отличный вкус, высокое художественное мастерство исполнения росписи. «Поверьте, каждая из этих сорочек — загляденье, глаза буквально разбегаются от всевозможных вариантов росписи!» — констатировала она.
Арт-проект в Авангарде длился два месяца, в течение которых каждый желающий мог расписать сорочку. 1 июня в рамках визита в Одесскую область в поселок приехал президент Украины Петр Порошенко и также принял участие в данной акции.
«Глава государства даже оставил автограф на одной из сорочек, и теперь авангардовцы поместят ее в местный музей», — сказала Ветрова.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новом зарегистрированном национальном рекорде — самой многочисленной украинской семье.
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