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ЧМ-2018: лидер сборной Хорватии в пять лет пас коз — уникальные кадры (видео)

16:26 15 июля 2018   338
модрич
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Хорватский режиссер Павел Баленович в конце 1980-х снимал документальный фильм про волков рядом с деревней, в которой жила семья нынешней звезды «Реала» и сборной Украины Луки Модрича, сообщает ua-tribuna.com. Деревня располагалась в 40 километрах от города Задар у подножья горы Велибит.

Недавно документалист выложил фильм в YouTube и вскоре обнаружил там невероятное. Пятилетний мальчик, который в отцовской куртке пас коз и попал в кадр, — Лука Модрич.

«К югу от старой каменной дороги стоял дом Модричей. Они были очень милыми людьми. Я заходил к ним после съемок в горах и снимал моего друга и его сына, которые пасли коз. Это было в 1990-м — прямо перед тем, как война разрушила их дом», — вспоминал Павел Баленович.

Деда Луки вскоре расстреляли сербы, семья бежала, и Баленович их больше не видел. Вот только парень, который пас коз, лет через 15 начнет попадать в кадр значительно чаще и совсем не случайно.

Напомню, что 32-летний Лука Модрич — чемпион Хорватии и Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Вечером 15 июля знаменитый футболист выведет сборную Хорватии на финальный матч ЧМ-2018 против Франции. Тот самый мальчик, который в детстве пас коз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хорватия с Видой дожала Англию и впервые в истории сыграет в финале.

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