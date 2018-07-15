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Общество

В аэропорту "Львов" задерживаются рейсы с курортниками

16:30 15 июля 2018   306
львов
Инф. «ФАКТОВ»

В международном аэропорту «Львов» задерживаются два «курортных» рейса авиакомпании Sky Up. Рейс KUP5314 задерживается с вылетом из Шарм-эль-Шейха до 17.30 (вместо 14.30). Прибытие во Львов ожидается в 21.00 (вместо 18.00).

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Аналогично задерживается рейс KUP5313 из Львова в Шарм-эль-Шейх до 22.30 (вместо 19.30). Как сообщила пресс-служба аэропорта, причиной задержки стало позднее прибытие самолета предыдущего рейса.

Напомним, днем ранее в международном аэропорту «Львов» им. Данила Галицкого отменили ряд рейсов авиакомпании Bravo.

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