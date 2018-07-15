На Закарпатье случился масштабный пожар в ромском поселении

Происшествия

В ночь на 15 июля на Закарпатье в ромском поселении в селе Великая Добронь Ужгородского района случился масштабный пожар. От огня пострадали местное культовое сооружение, детское дошкольное учреждение. Затем огонь перекинулся на здание по соседству.

Как сообщает Mukachevo.net, в результате пожара никто не пострадал, но местные жители не исключают умышленного поджога, учитывая последние события в ромских поселениях.

В областном управлении полиции пока что причины пожара не выяснили. Работавшие на месте событий следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты не обнаружили признаков умышленного поджога. Для выяснения точной причины возгорания будет проведена экспертиза. Пока что открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение имущества путем поджога или другим опасным способом).

Напомним, 23 июня, в результате нападения на лагерь ромов на окраине Львова один человек погиб, четверо были ранены.

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