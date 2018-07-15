Голливудская звезда Эрик Робертс: "Об украинских женщинах имею полное представление" (фото)

Культура

Один из наиболее известных голливудских актеров Эрик Робертс, находящийся в Одессе в качестве специального гостя ОМКФ-2018, живо интересуется различными аспектами жизни украинских граждан.

«Когда меня спрашивают, что я видел, побывав в той или иной стране, городе, вынужден отвечать: „Ничего!“ — признался „ФАКТАМ“ Эрик. — И это, поверьте, правда. Ведь напряженный график пребывания — официальные мероприятия, интервью, встречи и другие дела — не позволяют, как правило, познакомиться даже с местными достопримечательностями».

Актер констатировал, что это относится и к нынешнему его присутствию на международном кинофестивале.

«Я абсолютно ничего не знаю об Украине, но у меня есть жена, с которой мы в браке более 25 лет, и у нее есть мама, — сказал Робертс. — Обе они не совсем похожи на американок, обе — очень красивые женщины, поскольку в них имеется частица украинской крови. Потому об украинских женщинах у меня есть полное представление».

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Подтянутый, моложаво выглядящий актер с удовольствием фотографируется в Одессе с многочисленными поклонницами, раздает автографы. Некоторым фанаткам Робертс оставил автографы прямо на спине.

В Одессе не все гости фестиваля имеют полное представление об Эрике Робертсе. Некоторые знают его как старшего брата другой кинозвезды — Джулии Робертс. Эрик также является отцом актрисы Эммы Робертс.

За свою творческую карьеру 62-летний актер сыграл в более чем 500 фильмах и появился в более чем 100 спектаклях на Бродвее. Актер участвовал в съемках картины украинского режиссера Оксаны Байрак «Аврора» (2006), посвященной трагедии на Чернобыльской АЭС, а недавно снялся в психологическом триллере «Восприятие» украинского режиссера Евгения Ножечкина (псевдоним Дженсен Ноэн).

Киноактера номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Поезд-беглец» (1985) и на «Золотой глобус» за роль в этом же фильме, а также за актерскую игру в фильме «Звезда-80» (1983). За заслуги на театральном поприще, в частности, в спектакле «Сожги это!», Эрик Робертс получил Театральную мировую премию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на ОМКФ-2018 постройневшая Гонтарева дефилировала по красной дорожке, а популярный голливудский актер извинился за свой неподобающий вид.