Политика

"Большая семерка" требует от России сотрудничать со следствием по делу о сбитом "Боинге"

К годовщине авиакатастрофы «Боинга» МН17 в небе над Донбассом страны «Большой семерки» выступили с совместным заявлением. Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, США и высокий представитель ЕС призывают Россию немедленно приобщиться к расследованию крушения самолета.

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«Мы полностью поддерживаем работу Объединенной следственной группы (JIT), ведущей независимое уголовное расследование под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Выводы JIT о роли России в сбивании MH17 являются убедительными, значительными и вызывающими большую тревогу… Мы едины в нашей поддержке Австралии и Нидерландов, призывающих Россию учесть ее роль в инциденте и в полной мере сотрудничать для установления истины и достижения справедливости ради жертв MH17 и их ближайших родственников», — говорится в заявлении.

«Международный порядок предполагает наказание субъектов, ответственных за такие неприемлемые действия, как запуск ракеты „Бук“ российского происхождения, сбившей гражданский самолет. С этой целью мы призываем Россию немедленно начать диалог с Австралией и Нидерландами, чтобы разъяснить и рассмотреть все вопросы, касающиеся нарушений международного права», — говорят подписанты заявления.

Напомним, «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 пассажиров и членов экипажа: граждане Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индонезии, Ирландии, Израиля, Италии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Румынии, Южной Африки, Вьетнама, Соединенного Королевства и США.

Международные следователи установили, что «ракета-убийца» принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.