Серб Джокович после трехлетней паузы вновь сильнейший на Уимблдоне

Спорт

На мужском Уимблдоне, одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом почти 45 миллионов долларов, определился победитель. Им стал серб Новак Джокович, который в решающем поединке легко разобрался с Кевином Андерсоном из Южной Африки — 6:2, 6:2, 7:6 (3).

Несмотря на то, что Андерсон на стадии четвертьфинала выбил из борьбы «травяного короля» Роджера Федерера, безоговорочным фаворитом в финале считался не он, а Джокович. Несомненно, на форме Кевина сказался и затяжной поединок с Джоном Изнером на предыдущей стадии, который продолжался более шести с половиной часов.

«Играть в таких условиях очень тяжело для обоих спортсменов. В концовке складывается ощущение, что матч закончится вничью, но кто-то должен был победить. Очень тяжело восстановиться после такого изнурительного поединка. Надеюсь, что формат пятого сета на турнирах „Большого шлема“ будет изменен», — говорил после теннисного марафона с Изнером южноафриканский теннисист.

Стоит отметить, что Новак также провел на корте в полуфинале с Рафаэлем Надалем в общей сложности почти пять с половиной часов, но их противостояние растянулось на два дня. И как показал финальный матч, который продлился 2 часа 18 минут, именно серб сохранил больше сил на «решающий рывок».

Победив на Уимблдоне в четвертый раз в карьере (ранее серб становился сильнейшим на кортах Лондона в 2011, 2014 и 2015 годах), Джокович получит почти три миллиона долларов призовых. Что касается Андерсона, который всего лишь во второй раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» (в 2017-м на Открытом чемпионате США южноафриканец уступил испанцу Рафаэлю Надалю), то он разбогатеет на 1,5 миллиона в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что немка Анжелик Кербер впервые в карьере выиграла Уимблдон.