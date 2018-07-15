Мир

"Похоже, все этого хотят": Трамп пообещал снова участвовать в выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен баллотироваться на второй срок в 2020 году. Об этом он сказал в интервью британской газете Daily Mail.

«Да, я настроен на это. Похоже, что все хотят, чтобы я это сделал», — подтвердил американский президент.

Трамп также заявил, что не видит ни единого представителя Демократической партии, который мог бы стать ему соперником на выборах. «Нет, я никого не вижу. Я всех их знаю и никого не вижу», — добавил он.

Напомним, ранее министерство юстиции США обнародовало сведения о вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году и список 12 российских офицеров-разведчиков, которых посчитали отвественными за хакерские атаки.