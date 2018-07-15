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"Похоже, все этого хотят": Трамп пообещал снова участвовать в выборах
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен баллотироваться на второй срок в 2020 году. Об этом он сказал в интервью британской газете Daily Mail.
«Да, я настроен на это. Похоже, что все хотят, чтобы я это сделал», — подтвердил американский президент.
Трамп также заявил, что не видит ни единого представителя Демократической партии, который мог бы стать ему соперником на выборах. «Нет, я никого не вижу. Я всех их знаю и никого не вижу», — добавил он.
Напомним, ранее министерство юстиции США обнародовало сведения о вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году и список 12 российских офицеров-разведчиков, которых посчитали отвественными за хакерские атаки.
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