ЧМ-2018: Франция спустя 20 лет снова стала сильнейшей сборной на планете (фото, видео)

Спорт

Финал

Франция — Хорватия — 4:2



Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Погба, Канте (Нзонзи, 55), Матюиди (Толиссо, 73), Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Жиру (Фекир, 81).

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пьяца, 81), Вида, Ребич (Крамарич, 71), Ловрен, Перишич, Ракитич, Модрич, Брозович, Манджукич.

Голы: Манджукич (18, в свои ворота), Гризманн (38, с пенальти), Погба (59), Мбаппе (65) — Перишич (28), Манджукич (69).

Московский финал чемпионата мира на моей памяти — десятый. К счастью, пока не нужно «гуглить», чтобы вспомнить гол итальянца Паоло Росси, успевшего отсидеть в тюрьме, в ворота ФРГ на ЧМ-1982, победный пенальти немца Андреаса Бреме на 86-й минуте в ворота команды Диего Марадоны на ЧМ-1986 или развернутый бразильцами прямо на поле после триумфа на ЧМ-1994 плакат в память о погибшем незадолго до этого гонщике Формулы-1 Айртоне Сенне.

Остаются в памяти и оба «французских» финала. И тот, в котором на ЧМ-1998 знаменитый бразилец Роналдо не стыдился слез после поражения от команды нынешнего тренера «трехцветных» Дидье Дешама. И неприятно памятный для французов решающий матч ЧМ-2006. Скандальный удар головой Зинедином Зиданом Марко Матерации, поражение от Италии. Вы тоже наверняка это помните…

Сборная Хорватии, которая оставила в отборочной группе ни с чем команду Андрея Шевченко, пробившись в финал, и так уже прыгнула выше головы. Ведь ранее наивысшим достижением «клетчатых» было третье место на чемпионате мира 1998 года, когда в полуфинале им насолили… французы. Но раз уж выпал такой шанс, почему бы не попробовать воспользоваться им и вслед за Нигерией (2:0), Аргентиной (3:0), Исландией (2:1), Данией (1:1; по пенальти — 3:2), Россией (2:2; по пенальти — 4:3) и Англией (2:1 в дополнительное время) сломить сопротивление непобедимой доселе Франции.

«Давай же, Хорватия, сделай это ради Дражена! Он смотрит на вас с небес, заставьте его вами гордиться», — написал футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter. Таким образом функционер призвал Домагоя Виду и его партнеров по команде победить в решающей дуэли в память о знаменитом хорватском баскетболисте Дражане Петровиче, погибшем 7 июня 1993 года в автокатастрофе в возрасте 28 лет.

Кстати, свои ощущения от первого в своей истории финала чемпионата мира сборная Хорватии описала в Twitter цитатой из песни группы Queen Bohemian Rhapsody: «Не уверен, реальная это жизнь или просто фантазия».

Впрочем, не только букмекеры, но и большинство специалистов, все-таки считали фаворитом финала команду Франции — очень организованную и прагматичную команду (четырех из пяти своих соперников команда обыграла с разницей в один мяч). Придало уверенности парням Дешама и авторитетное издание L'Equipe, напомнившее накануне матча в «Лужниках», что когда в стартовом составе выходили Нголо Канте и Поль Погба, сборная ни разу не проиграла. Оба противостояли хорватам с первых минут.

Более того, и Дидье Дешам, и Златко Далич выставили на решающий поединок, который доверили судить аргенинцу Нестору Питане, те же стартовые составы, что и в полуфиналах. Общая стоимость футболистов, начавших игру с первых минут, составила почти 900 млн евро (на 638 млн «потянули» французы, на 230,5 млн — хорваты)!

Дебют поединка оказался за Хорватией, и на 18-й минуте форвард Марио Манджукич головой подрезал мяч в верхний угол ворот. Беда для «клетчатых» лишь в том, что после навеса со штрафного в исполнении Антуана Гризманна и в… собственные ворота — 1:0. Герой полуфинала Манджукич — автор первого в истории автогола в финальных встречах мировых первенств.

Впрочем, расстраивались хорваты недолго и с ответом не задержались. На 28-й минуте футболист миланского «Интера» Иван Ракитич после скидки мяча Домагоем Видой сравнял счет в матче — 1:1.

Не прошло и десяти минут, а Перишич снова оказался в центре внимания. После одной из редких атак французов мяч попал ему в руку, рефери после просмотра видеоповтора назначил в ворота команды Далича 11-метровый удар. Штатный пенальтист сборной Франции Антуан Гризманн уверенно привел «приговор» в исполнение — 2:1 (не зря, видимо, форвард «Атлетико» перед каждым матчем на ЧМ-2018 на фарт трогает за усы своего партнера по национальной команде Адиля Рами). Вот так — одни играют, другие ведут в счете.

Не повернулась госпожа Фортуна лицом к сборной Хорватии и после перерыва. На 58-й минуте никто из «клетчатых» не помешал нанести точный удар некогда самому дорогостоящему футболисту мира Полю Погба из «МЮ», а на 65-й 19-летний Килиан Мбаппе забил свой четвертый мяч на турнире — 4:1. Грубая ошибка голкипера «трехцветных» Уго Льориса позволила Хорватии избежать разгрома, но не больше — 4:2.

Три лишние 30-минутки (с датчанами, россиянами и Англией), проведенные на турнире, похоже, аукнулись команде киевского динамовца Йосипа Пиварича в самый неподходящий момент. Накануне французы отметили день взятия Бастилии. Теперь у них новый праздник — день взятия Хорватии!

При этом Франция не только заработала 38 млн долларов призовых от ФИФА (хорватам досталось 28 млн), но и стала шестой в истории сборной, выигравшей чемпионат мира больше одного раза. У Бразилии — пять титулов (1954-й, 1958-й, 1970-й, 1994-й и 2002 годы), по четыре — у Германии (1954-й, 1974-й, 1986-й и 2014-й) и Италии (1934-й, 1938-й, 1982-й и 2006-й), по два — у Аргентины (1978-й, 1990-й), Уругвая (1930-й, 1950-й) и теперь вот у Франции (1998-й, 2018-й).

Наставник триумфатора ЧМ-2018 Дидье Дешам третий в истории, кому удалось познать вкус победы на мировых первенстах и как футболисту, и как тренеру. До него это удавалось лишь бразильцу Марио Загалло и немцу Францу Беккенбауэру.

Есть повод для особой гордости и у защитника французов Рафаэля Варана, ставшего девятым футболистьм в истории футбола, выигравшим за один год финал Лиги чемпионов и чемпионат мира. Ранее в 1974-м такое удавалось Зеппу Майеру, Паулю Брайтнеру, Хансу-Георгу Шварценбеку, Францу Бекенбауэру, Герду Мюллеру и Ули Хенессу («Бавария»), в 1998-м — французу Кристиану Карамбе («Реал») и в 2002-м — бразильцу Роберто Карлосу («Реал»).

Видеообзор матча смотрите по этой ссылке

Добавлю только, что лучшим бомбардиром, а следовательно обладателем «Золотой бутсы» ЧМ-2018, с шестью точными ударами стал нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн.

Следующий чемпионат мира по футболу в ноябре-декабре 2022 года примет Катар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Бельгия впервые в истории третья и получит от ФИФА 24 млн долларов.

Фото Getty Images