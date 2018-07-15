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- 20:10 В Измаиле неизвестный стрелял по детям с балкона
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В Измаиле неизвестный стрелял по детям с балкона (фото)
В центральной части города Измаила Одесской области неизвестный стрелял из ружья по детям. Стрельба велась с балкона многоэтажки на проспекте Мира, в районе железнодорожного вокзала.
«Сейчас просто с балкона новой девятиэтажки какой-то неадекват или тот, кому все позволено в этой жизни, стреляет по детям из ружья, — сообщила в Facebook местная жительница Инна Шевченко. — Сын проезжал на велосипеде с другом и не успел увернуться — попали в спину. Я понимаю, что это какие-то там шпульки или что… Но выстрел был с 8−9 этажа и осталась ранка — сила удара значит приличная».
По словам женщины, дети сразу обратились к полицейским, которые стояли возле вокзала, но те не проявили особого интереса, сказав, что вызовут патруль, после чего поспешно уехали.
«Дети, спрятавшись, покараулили час. С балкона по-прежнему стреляли. Проехали две патрульные машины, но… мимо», — констатировала возмущенная мама.
Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, им уже известно об этом ЧП и «сейчас уже предпринимаются соответствующие меры».
Напомним, ранее в Одессе был задержан мужчина, стрелявший из окна по пожилым людям.
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”