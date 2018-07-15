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Происшествия

В Измаиле неизвестный стрелял по детям с балкона (фото)

20:10 15 июля 2018   135
стрельба
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В центральной части города Измаила Одесской области неизвестный стрелял из ружья по детям. Стрельба велась с балкона многоэтажки на проспекте Мира, в районе железнодорожного вокзала.

«Сейчас просто с балкона новой девятиэтажки какой-то неадекват или тот, кому все позволено в этой жизни, стреляет по детям из ружья, — сообщила в Facebook местная жительница Инна Шевченко. — Сын проезжал на велосипеде с другом и не успел увернуться — попали в спину. Я понимаю, что это какие-то там шпульки или что… Но выстрел был с 8−9 этажа и осталась ранка — сила удара значит приличная».

стрельба

По словам женщины, дети сразу обратились к полицейским, которые стояли возле вокзала, но те не проявили особого интереса, сказав, что вызовут патруль, после чего поспешно уехали.

«Дети, спрятавшись, покараулили час. С балкона по-прежнему стреляли. Проехали две патрульные машины, но… мимо», — констатировала возмущенная мама.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, им уже известно об этом ЧП и «сейчас уже предпринимаются соответствующие меры».

Напомним, ранее в Одессе был задержан мужчина, стрелявший из окна по пожилым людям.

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