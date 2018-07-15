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ЧМ-2018: "Золотой мяч" достался хорвату, "Золотая перчатка" — бельгийцу
Во время церемонии награждения триумфаторов финишировавшего в России чемпионата мира по футболу (в финале французы обыграли хорватов — 4:2, а в поединке за третье место Бельгия оказалась сильнее Англии — 2:0) ФИФА назвала лауреатов в отдельных номинациях.
Лучшим футболистом ЧМ-2018 стал полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич, которому вручен «Золотой мяч». «Серебряный мяч» достался игроку средней линии команды Бельгии и «Челси» Эдену Азару, а бронзовый — нападающему сборной Франции и «Атлетико» Антуану Гризманну.
Еще один футболист чемпионов мира 19-летний Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (на фото с наградами вместе с Лукой Модричем) признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018, а «Золотая перчатка» голкипера номер один досталась стражу ворот сборной Бельгии и «Челси» Тибо Куртуа.
«Золотую бутсу» лучшего бомбардира чемпионата мира выставит дома форвард сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший шесть мячей (три из них — с пенальти). «Серебряная бутса» вручена французу Антуану Гризманну, «Бронзовая бутса» — бельгийцу Ромелу Лукаку, которые отличились по четыре раза (сталько же голов на ЧМ-2018 забили лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник национальной команды России Денис Черышев, а также еще один француз Килиан Мбаппе).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Франция спустя 20 лет снова стала сильнейшей сборной на планете.
Фото Getty Images
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