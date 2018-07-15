Известный украинский режиссер снялся в роли психотерапевта (фото)

Культура

В рамках девятого Одесского кинофестиваля состоялся премьерный показ первых двух серий психологического детектива «Кто ты?». Его премьера состоится на канале «Украина» уже в ноябре нынешнего года. Режиссер сериала — Анатолий Матешко. В главных ролях снялись Екатерина Кузнецова, Антон Батырев, Ярослав Гуревич, Игорь Пазич, Олег Примогенов. Сюжет сериала основан на совместных расследованиях сотрудников отдела особо тяжелых преступлений и молодого психолога.

— Мы сняли ровно половину серий, — признался «ФАКТАМ» Анатолий Матешко. — Сейчас находимся, так сказать, на экваторе. До конца лета производство «Кто ты?» будет завершено. На самом деле, я и, надеюсь, вся съемочная группа получаем удовольствие от того, что делаем. Я вообще полагаю, что сериал — интересный кинематографический «инструмент» для режиссерских возможностей. Это некий вызов, потому что надо предугадать вкусы аудитории, иногда пойдя даже на компромиссы с самим собой.

Съемки сериала проходят в Киеве. Кстати, в одной из эпизодических ролей — психотерапевта — снялся и сам режиссер.

Напомним, в Одессе стартовал девятый международный кинофестиваль. Церемония открытия прошла на сцене знаменитого одесского Национального театра оперы и балета.