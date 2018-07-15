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ЧМ-2018: стало известно, кто прервал финальный матч в столице России
Сотни миллионов телезрителей во всем мире стали свидетелями инцидента, который произошел в начале второго тайма финального поединка чемпионата мира по футболу Франция — Хорватия (4:2). Арбитр из Аргентины Нестор Питана вынужден быть остановить встречу на московском стадионе «Лужники» из-за того, что на футбольное поле выбежали неизвестные люди в милицейской форме. Позже стало известно, что ими оказались участницы известной феминистской группы Pussy Riot.
Свои действия Pussy Riot объяснила на официальной странице в Facebook: «Прямо сейчас — четверо участников Pussy Riot в финале чемпионата мира по футболу. «Милиционер вступает в игру» на поле чемпионата мира!
Сегодня 11 лет, как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности.
Небесный милиционер, по Пригову, переговаривается по рации своей с самим Богом. Земной же милиционер фабрикует уголовные дела. Пока небесный милиционер нежно следит за болельщиками на чемпионате мира, земной милиционер готовится разгонять митинги. Небесный милиционер ласково касается цветка в поле и радуется победам сборной России, а земной милиционер безучастен к голодовке Олега Сенцова. Небесный милиционер — высится как пример государственности, земной милиционер — делает всем больно.
Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки. Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала чемпионата мира, земной милиционер боится праздника. Небесный милиционер заботливо следит за соблюдением правил игры, земной милиционер вступает в игру, не считаясь с правилами.
Чемпионат мира напомнил о возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день вступающий в игру без правил земной милиционер разрушает наш мир.
Когда земной милиционер вступает в игру мы требуем:
1. Освободить всех политических заключенных.
2. Не сажать за лайки.
3. Прекратить незаконные аресты на митингах.
4. Допустить политическую конкуренцию в стране.
5. Не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.
6. Превратить земного милиционера в небесного милиционера".
Как сообщает «Медиазона», по итогам акции в отделение полиции доставили четырех человек. В числе задержанных оказался продюсер группы Петр Верзилов, а также Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Ника Никульшина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч» достался хорвату, а «Золотая перчатка» — бельгийцу.
Фото Getty Images
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