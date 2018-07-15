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Украинцев просят не злоупотреблять алкоголем на отдыхе в Турции
Посольство Украины в Турции просит соотечественников, приезжающих на курорты, не злоупотреблять алкоголем. Призыв связан с участившимися инцидентами, когда при несчастном случае страховые компании отказывают в выплатах из-за нетрезвого состояния пострадавшего.
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«За последние полгода в Турецкой Республике зафиксирован ряд трагических случаев с украинцами, в том числе 28 летальных. Часть из них случилась из-за чрезмерного употребления алкоголя. При обнаружении алкоголя в крови страховые не покрывают никаких расходов. Выбираем здоровый и беспроблемный отдых без алкоголя!» — призывает посольство.
Напомним, последний громкий случай, когда страховая компания отказала в выплате, случился на прошлой неделе. 7 июля турист из Запорожья был жестоко избит, впал в кому, а 14 июля скончался.
Директор турагентства Евгений Титов рассказал «ФАКТАМ», что у жителя Запорожья в крови было 2,8 промилле алкоголя, тогда как в страховом полисе для компенсации расходов на лечение требуется, чтобы этот показатель не превышал 0,5 промилле.
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