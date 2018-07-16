Мир

"Меня раскритикуют, даже если Путин отдаст мне Москву": Трамп прибыл в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с российским президентом Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки заявил, что прогнозирует шквал критики со стороны американских СМИ и представителей Демократической партии вне зависимости от того, как пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующую запись он традиционно сделал в Twitter.

«К сожалению, как бы удачно я не проявил себя на саммите, даже если бы мне отдали великий город Москва в качестве компенсации за все грехи и зло, совершенные Россией за многие годы, меня все равно раскритикуют за то, что я был недостаточно хорош и мне должны были выдать еще и Санкт-Петербург», — написал Трамп.

Тем временем в Белом доме озвучили график президента США на понедельник, 16 июля. В частности, он предусматривает полуторачасовую встречу в формате тет-а-тет между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

После встречи лидеры стран пообедают вместе и проведут совместную пресс-конференцию.

Дональд Трамп уже прибыл в Хельсинки и начнет официальную часть со встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистес в 9.40 по местному времени.

Переговоры с Путиным в формате тет-а-тет запланированы в президентском дворце в Хельсинки на 13.20.

На 14.50 запланировано начало переговоров в расширенном формате американской и российской делегаций. Обсуждение будет продолжаться и во время рабочего обеда.

В 16.50 Трамп и Путин должны провести совместную пресс-конференцию.

Вечером того же дня президент США из Хельсинки в Вашингтон.

Напомним, накануне саммита Трампа предостерегли от односторонних сделок с Путиным.