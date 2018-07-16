ООС: продолжали бить тяжелые минометы, один украинский военный был ранен

Украина

В течение минувших суток, 15 июля, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оставалась контролируемой, однако российско-террористические войска 29 раз нарушили «хлебное перемирие». В т.ч. один раз — в районе Гнутового — был применен запрещенный 82 мм миномет, информирует пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Вражеская активность была зафиксирована на всех направлениях, в т. ч. под огнем оказались защитники Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцевого, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкиного и Талаковки.

В результате вражеского огня один украинский военный получил ранения, в то же время, по данным разведки, среди оккупантов есть убитый и раненый.

С начала суток 17 июля боевики оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции украинских защитников у Светлодарска, Марьинки, Гнутового и Водяного.

Напомним, за сутки 14 июля противник 23 раза нарушал перемирие, ранив двух украинских военных.

