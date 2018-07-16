Скрипалей отравили сотрудники ГРУ, — The New York Times

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Авторитетное американское издание The New York Times прямо обвинило сотрудников российского ГРУ в отравлении бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ссылаясь на данные чиновников Великобритании, журналисты пишут, что отравление ядом «Новичок» было проведено действующими или бывшими сотрудниками ГРУ, и их имена вскоре могут быть названы.

В то же время, отмечает издание, следователи допускают, что к отравлению могут быть причастны и другие российские спецслужбы.

Тем временем Мэтью Роули, брат еще одного пострадавшего от отравления в Эймсбери Чарли Роули, заявил, что контакт его брата с «Новичком» произошел после того, как тот подобрал на улице флакон с духами. Об этом сообщает ВВС.

«Мэтью Роули сказал, что его брат Чарли, который все еще находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил ему, что подобрал флакон для духов», — говорится в сообщении.

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Лондонская полиция подтвердила, что в доме Роули была найдена емкость с «Новичком».

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Уже после выписки Скрипалей из клиники в соседнем с Солсбери городе Эймсбери от отравления «Новичком» скончалась Дон Стерджес, а ее сожитель Чарли Роули находится в клинике.