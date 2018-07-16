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В Киеве заминировали станцию метро "Гидропарк" (обновлено)
В Киеве закрыли для пассажиров станцию метро «Гидропарк» — после анонимного звонка о ее заминировании. Об этом пресс-служба киевского метро сообщила в Twitter.
«Внимание! Станция „Гидропарк“ закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка», — говорится в сообщении подземки.
Проверка станции завершилась в 8.00, после чего ее снова открыли для пассажиров.
Напомним, в ночь на 13 июня в Киеве «минировали» четыре станции метро — «Олимпийская», «Выдубичи», «Оболонь» и центральную станцию «Крещатик». Взрывчатки там обнаружено не было.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”