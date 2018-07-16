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Происшествия

В Киеве заминировали станцию метро "Гидропарк" (обновлено)

8:24 16 июля 2018   86
Станция «Гидропарк»
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве закрыли для пассажиров станцию метро «Гидропарк» — после анонимного звонка о ее заминировании. Об этом пресс-служба киевского метро сообщила в Twitter.

«Внимание! Станция „Гидропарк“ закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка», — говорится в сообщении подземки.

Проверка станции завершилась в 8.00, после чего ее снова открыли для пассажиров.

Напомним, в ночь на 13 июня в Киеве «минировали» четыре станции метро — «Олимпийская», «Выдубичи», «Оболонь» и центральную станцию «Крещатик». Взрывчатки там обнаружено не было.

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