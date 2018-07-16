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64-й день голодовки Сенцова: о судьбе режиссера напомнила мэр Парижа
Мэр Парижа Анн Идальго накануне финала ЧМ-2018 напомнила об украинском режиссере Олеге Сенцове, голодающем в российской колонии «Белый медведь» уже 65 дней. Соответствующую запись она сделала в Twitter.
«В то время как глаза мирового сообщества прикованны финалу чемпионата мира по футболу в Москве, я очень задумалась о том, что украинский режиссер Олег Сенцов на четыре года лишился свободы и продолжает голодать в течение двух месяцев», — заявила она.
На матче в Москве, который был прерван протестной акцией Pussy Riot, присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.
Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая, потребовав освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
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