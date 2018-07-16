Людоед нырнул под зонт, — Орлуша высмеял Путина

Мир

Во время церемонии награждения чемпионов мира по футболу в Лужниках началася ливень. Путину тут же принесли зонт. А президентам Франции и Хорватии пришлось мокнуть.

Российский поэт Орлуша (Андрей Орлов) отреагировал ироничным стихотворением, которое он назвал «Старинная хорватская сказка»:

Жил на свете людоед

С людоедской рожей.

Ел детишек на обед,

Взрослых кушал тоже,

Весь народ его любил,

Хлопая в ладоши:

Не тебя же он убил,

Значит он — хороший!

Затянуло горизонт,

С неба — капель сопли,

Людоед нырнул под зонт,

А другие — мокли.

Все вскричали: «Как он мог!»

«Это — не прилично!»

«Лучше съел бы пару ног

Или рук привычно!»

«Распоследний людоед

Расжестокий самый

Открывает двери пред

Незнакомой дамой!

Ножик правою берёт,

Вилку держит левой

И закрывши рот жуёт

Девственную деву!"

Коль успели научить

Этикету с детства,

Можно всё ему простить,

Даже людоедство!

Мог бы зонтик подержать,

Вежливо краснея,

А потом уже — сожрать?

- Мокрые — вкуснее! -

Так ответил людоед.

Что ж, вопросов больше нет.

Скоро будет 300 лет

Этой сказке славной,

Людоедов больше нет,

А дождей — подавно,

Мирно с гор течёт вода,

Люди не страдают,

Но куда-то иногда

Всё же пропадают…

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стало известно, кто прервал финальный матч в столице России.