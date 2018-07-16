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Людоед нырнул под зонт, — Орлуша высмеял Путина
Во время церемонии награждения чемпионов мира по футболу в Лужниках началася ливень. Путину тут же принесли зонт. А президентам Франции и Хорватии пришлось мокнуть.
Российский поэт Орлуша (Андрей Орлов) отреагировал ироничным стихотворением, которое он назвал «Старинная хорватская сказка»:
Жил на свете людоед
С людоедской рожей.
Ел детишек на обед,
Взрослых кушал тоже,
Весь народ его любил,
Хлопая в ладоши:
Не тебя же он убил,
Значит он — хороший!
Затянуло горизонт,
С неба — капель сопли,
Людоед нырнул под зонт,
А другие — мокли.
Все вскричали: «Как он мог!»
«Это — не прилично!»
«Лучше съел бы пару ног
Или рук привычно!»
«Распоследний людоед
Расжестокий самый
Открывает двери пред
Незнакомой дамой!
Ножик правою берёт,
Вилку держит левой
И закрывши рот жуёт
Девственную деву!"
Коль успели научить
Этикету с детства,
Можно всё ему простить,
Даже людоедство!
Мог бы зонтик подержать,
Вежливо краснея,
А потом уже — сожрать?
- Мокрые — вкуснее! -
Так ответил людоед.
Что ж, вопросов больше нет.
Скоро будет 300 лет
Этой сказке славной,
Людоедов больше нет,
А дождей — подавно,
Мирно с гор течёт вода,
Люди не страдают,
Но куда-то иногда
Всё же пропадают…
Ранее «ФАКТЫ» писали, что стало известно, кто прервал финальный матч в столице России.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!! ”