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Мир

Людоед нырнул под зонт, — Орлуша высмеял Путина

8:53 16 июля 2018   564
ЧМ-2018
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Во время церемонии награждения чемпионов мира по футболу в Лужниках началася ливень. Путину тут же принесли зонт. А президентам Франции и Хорватии пришлось мокнуть.

Российский поэт Орлуша (Андрей Орлов) отреагировал ироничным стихотворением, которое он назвал «Старинная хорватская сказка»:

Жил на свете людоед
С людоедской рожей.
Ел детишек на обед,
Взрослых кушал тоже,
Весь народ его любил,
Хлопая в ладоши:
Не тебя же он убил,
Значит он — хороший!

Затянуло горизонт,
С неба — капель сопли,
Людоед нырнул под зонт,
А другие — мокли.

Все вскричали: «Как он мог!»
«Это — не прилично!»
«Лучше съел бы пару ног
Или рук привычно!»

«Распоследний людоед
Расжестокий самый
Открывает двери пред
Незнакомой дамой!

Ножик правою берёт,
Вилку держит левой
И закрывши рот жуёт
Девственную деву!"

Коль успели научить
Этикету с детства,
Можно всё ему простить,
Даже людоедство!

Мог бы зонтик подержать,
Вежливо краснея,
А потом уже — сожрать?
- Мокрые — вкуснее! -
Так ответил людоед.

Что ж, вопросов больше нет.

Скоро будет 300 лет

Этой сказке славной,
Людоедов больше нет,

А дождей — подавно,
Мирно с гор течёт вода,
Люди не страдают,
Но куда-то иногда
Всё же пропадают…

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стало известно, кто прервал финальный матч в столице России.

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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

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