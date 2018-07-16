Происшествия

В Киеве второй раз за утро заминировали станцию метро (обновлено)

Не успели в Киеве открыть после проверки станцию метро «Гидропарк», как на горячую линию поступило новое анонимное сообщение — о заминировании станции «Левобережная». Об этом «Киевский метрополитен» сообщил в Facebook.

«Внимание! Станция „Левобережная“ закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка», — говорится в сообщении, опубликованном в 8.30 16 июля.

Около 9.30 станцию открыли после проверки. Взрывоопасных предметов не нашли.

Напомним, проверка станции «Гидропарк» на предмет наличия взрывоопасных предметов проводилась с 7.00 до 8.00, после чего ее снова открыли для пассажиров.