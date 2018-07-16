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Сегодня, 16 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Баринов
Почему возникает ретинопатия новорожденных? Когда детям заменяют помутневший хрусталик? Как лечат косоглазие? Можно ли оперировать «школьную» близорукость?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 июля, с 16.00 до 17.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Викторович Баринов.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 июля
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”