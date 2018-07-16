Сегодня, 16 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Баринов

Почему возникает ретинопатия новорожденных? Когда детям заменяют помутневший хрусталик? Как лечат косоглазие? Можно ли оперировать «школьную» близорукость?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 июля, с 16.00 до 17.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Викторович Баринов.

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Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 июля