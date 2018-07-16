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Здоровье Скорая помощь «ФАКТОВ»

Сегодня, 16 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Баринов

9:18 16 июля 2018   41
Сегодня, 16 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Баринов
Инф. «ФАКТОВ»

Почему возникает ретинопатия новорожденных? Когда детям заменяют помутневший хрусталик? Как лечат косоглазие? Можно ли оперировать «школьную» близорукость?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 июля, с 16.00 до 17.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Викторович Баринов.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 июля

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