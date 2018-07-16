Мир

Поджоги, водометы и погибшие: французы отметили победу на ЧМ-2018 (фото, обновлено)

Французы отметили победу своей сборной на ЧМ-2018 массовыми беспорядками. Стычки фанов с полицейскими зафиксированы сразу в нескольких городах страны, информирует DW.

Беспорядки в Париже

В Париже болельщики били витрины магазинов и бросали в толпу бутылки, полиция в ответ применила слезоточивый газ и даже водометы.

В Лионе нарушители порядка взобрались на крышу полицейского авто, а их сотоварищи в это время поджигали мусорные баки.

В Марселе во время столкновений с болельщиками двое полицейских получили ранения, в ответ полиция арестовала десятки фанов.

Беспорядки в Марселе

В городе Сан-Фели болельщик на мотоцикле не заметил дерево и погиб при столкновении с ним, а в Аннеси мужчина прыгнул на радостях в реку и утонул.

Тем временем в Германии в Штутгарте беспорядки устроили фаны хорватской сборной по футболу, которые собрались в центре города. Полиция задержала 55 наиболее активных участников.

Напомним, Кубок мира на ЧМ-2018 завоевала сборная Франции, которая победила Хорватию со счетом 4:2.

Фото bfmtv.com/