Обыкновенное чудо: одесские волонтеры подарили пенсионерке красную дорожку фестиваля

Общество

Мечту одинокой одесситки — попасть на красную дорожку международного кинофестиваля — помогли осуществить волонтеры благотворительного фонда «Корпорация монстров». Сотрудники благотворительной организации опекают одиноких горожан в рамках проекта «Добрый обед» — ежедневно кормят пожилых людей.

*Петровна до фестиваля…

«У Петровны, так все зовут эту женщину, была Мечта, — рассказала общественница Юлия Верба. — Пройти по красной дорожке, пообщаться со звездами кино… Я не знаю всех людей, которые стали волшебниками и помогли свершиться чуду. Но от всего сердца желаю им килотонны и мегаватты счастья, благополучия и здоровья. За огонь в глазах, за то, что подарили Петровне эти прекрасные мгновения…«

*…и на празднике своей мечты

Волонтеры не только решили все организационные вопросы, но и полностью собрали свою подопечную и «откомандировали» ее на заветную дорожку. Радости Петровны не было предела: не только прошлась наравне с кинозвездами и ВИП-гостями, но еще и сфотографировалась с интересными людьми.

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