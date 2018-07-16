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Обыкновенное чудо: одесские волонтеры подарили пенсионерке красную дорожку фестиваля
Мечту одинокой одесситки — попасть на красную дорожку международного кинофестиваля — помогли осуществить волонтеры благотворительного фонда «Корпорация монстров». Сотрудники благотворительной организации опекают одиноких горожан в рамках проекта «Добрый обед» — ежедневно кормят пожилых людей.
*Петровна до фестиваля…
«У Петровны, так все зовут эту женщину, была Мечта, — рассказала общественница Юлия Верба. — Пройти по красной дорожке, пообщаться со звездами кино… Я не знаю всех людей, которые стали волшебниками и помогли свершиться чуду. Но от всего сердца желаю им килотонны и мегаватты счастья, благополучия и здоровья. За огонь в глазах, за то, что подарили Петровне эти прекрасные мгновения…«
*…и на празднике своей мечты
Волонтеры не только решили все организационные вопросы, но и полностью собрали свою подопечную и «откомандировали» ее на заветную дорожку. Радости Петровны не было предела: не только прошлась наравне с кинозвездами и ВИП-гостями, но еще и сфотографировалась с интересными людьми.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что почти все украинские дети мечтают стать супергероями.
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ветер:
“ С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.”