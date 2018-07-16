Брат Джулии Робертс рассказал правду о взаимоотношениях с сестрой

Интервью со звездой

Популярный голливудский актер Эрик Робертс стал звездным гостем девятого Одесского международного фестиваля. Он сыграл в более чем 400 кинолентах, но зрители знают Эрика преимущественно как брата знаменитой Джулии Робертс. Говорят, отношения между братом и сестрой давно уже разладились, хотя в разговоре Эрик часто по-доброму вспоминал младшую сестру.

Эрик Робертс провел в Одессе три дня. Он прошелся по красной дорожке феста, вручил «Золотого Дюка» народной артистке Украины Аде Роговцевой, побывал на вечеринке, дал мастер-класс и прогулялся по городу.

«ФАКТЫ» стали первым изданием, которому Робертс дал интервью. Голливудский актер пришел на встречу в один из отелей города чуть прихрамывая и одарил всех белоснежной улыбкой. Расположившись на мягком диване и вытянув длинные ноги в кроссовках от Майкла Джордана, он попросил принести капучино и мед. «Хай!» — воскликнул Эрик, вытянув вперед для приветствия сжатый кулак, выставив напоказ крупное кольцо белого золота на безымянном пальце.

— У вас очень заметное кольцо!

— О, спасибо! Это мое обручальное кольцо. Я в браке уже 25 лет и что примечательно — с одной и той же женщиной. С этим кольцом, действительно, связана одна забавная история. Когда я был у ювелира и консультировался по поводу того, какое делать кольцо, сказал, что хочу такое, чтобы оно было заметно через дорогу. В результате получился такой крупный перстень. Я горжусь своим браком и стараюсь никогда не снимать кольцо. Даже если этого требует режиссер.

— Вы много снимаетесь за пределами США. Есть отличие от работы в Голливуде?

— На самом деле, если говорить о режиссерах, то совершенно нет никакой разницы, какой они национальности. Режиссер — это прежде всего лидер, открытый человек. Уже второе дело — насколько повезет актеру найти своего режиссера. От этого, в конце концов, зависит и успех картины. Мне, к счастью, чаще везло на режиссеров.

— Что заставляет вас соглашаться на очередную роль?

— В разные годы это было по-разному. В начале я читал сценарии, если мне нравилось, я вникал в свой персонаж и потом говорил «ок». Так я действовал 15 лет своей карьеры. Потом понял, что я не суперзвезда в США. При этом был достаточно популярен в других странах — Германии, Франции, России. И тогда решил, что буду сниматься по всему миру. Как только я это решил, меня стали активно приглашать. Я считаю себя счастливым человеком — я узнаваем, до сих пор работаю и имею возможность путешествовать по всему миру. При этом я прекрасно отдаю себе отчет, что моя сестра Джулия в США — звезда. И я иногда позволяю себе позвонить ей и сказать: «Джулия, познакомь меня с этим продюсером или режиссером!»

— Помните, что сказали родители, когда впервые увидели вас на экране?

— Мой отец, к сожалению, умер за год до выхода моего первого фильма. Но именно он сделал из меня того актера, которым я сейчас являюсь. Он был моим учителем, наставником, хотя сам не был профессиональным актером. Но он прекрасно понимал искусство! Впрочем, и мама тоже. Большинство моих предков из Скандинавии. Они все высокие, светлые люди. Кроме мамы моего отца, которая индианка. Никто никогда не задумывался о работе в кино. Многие знакомые родителей удивлялись — откуда у Робертс такие творческие дети. Я старше Джулии на десять лет, и когда впервые приехал в Нью-Йорк пробовать себя как актер, многие не верили, что у меня получится. Джулии уже легче было прокладывать себе путь в кино. Когда моя дочь Эмма решила стать актрисой, то все уже знали фамилию Робертс.

— Вы не были против, чтобы Эмма стала актрисой?

— Я старался не влиять на решение своей дочери. Просто ждал, когда она сама ко мне придет и спросит, как ей надо поступить. Но она так и не пришла. Не скажу, что мне нравятся все роли, которые сыграла Эмма. Бывали и плохие. Но сейчас она стала гораздо лучше. Я горжусь тем, что она моя дочь.

— Был момент, заставивший вас изменить свою жизнь?

— У меня было много таких моментов. Первый рубеж я преодолел, когда решил покинуть отчий дом и отправиться на обучение актерскому мастерству в Лондон. Мне было тогда шестнадцать лет. Потом было время, когда мне пришлось задуматься: а правильный ли я сделал выбор в жизни, став актером? Понял, что это лучшее, что могло со мной произойти.

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— Вы долгое время играли роли «плохих парней»…

— А, знаете, мне даже нравится их играть! Потому что «плохие парни» в кино всегда получают все лучшее: одежду, машины и женщин с большой грудью. Кстати, в моих первых трех фильмах я играл хороших парней, а потом снялся в «Звезде Плейбоя» и все изменилось! Мне нравится играть людей, у которых есть проблемы. Почему, нет? Таких людей вокруг нас полно!

— Что может вас вывести из себя?

— Совершенно разные вещи. Последний раз я страшно злился, узнав, что Хилари Клинтон проиграла в президентской гонке Дональду Трампу. Я просто не мог поверить, что он оказался в Белом доме. Мне было стыдно за свою страну! За мужчин, которые настолько боятся женщин, что даже посадили в это кресло Трампа. Разве вам не кажется, что сейчас фраза Трампа: «Вы уволены!» фактически руководит всем нашим миром?!

— А разве не вы говорили, что миром руководят женщины?

— Да, я. Ведь именно женщины дарят миру будущих лидеров и потом воспитывают их. Мужчины могут лишь притворяться сильными, создавая себе строгий образ. То, что сейчас происходит в Америке с Харви Вайнштейном, прекрасная возможность наконец расставить все на свои места. Я очень рад, что Харви наконец поплатился за то, что он делал, и его поставили на место.

— Вы прекрасно выглядите! Поделитесь своим рецептом молодости.

— Каждый день я хожу в спортивный зал. Даже если у меня есть только десять минут, я обязательно стану на беговую дорожку. Просто потом чувствую, как благодарно мое тело. Я рано встаю и рано ложусь спать. Около восьми вечера я уже иду отдыхать. Но так было не всегда. У меня была довольно бурная молодость, и к сорока годам я чувствовал себя стариком. К жизни меня вернула моя жена Элайза. Именно она научила меня правильно питаться. Я придерживаюсь белковой диеты. Люблю рыбу и молоко. Уже много лет не употребляю спиртных напитков. Люблю зеленый чай с медом и иногда позволяю себе небольшие «слабости» — кофеин и марихуана. Там, где я живу, ее употребление — легально. В других местах я законов не нарушаю.

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