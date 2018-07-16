ЧМ-2018: один из грандов мирового футбола лишился главного тренера

Спорт

Одна из команд, изначально входившая в число фаворитов финишировавшего чемпионата мира по футболу, сборная Аргентины лишилась главного тренера. Национальная ассоциация объявила об отставке 58-летнего Хорхе Сампаоли и его тренерского штаба. Стороны пришли к обоюдному согласию и расторгли контракт.

Напомню, что под руководством Сампаоли аргентинцы добрались до 1/8 финала ЧМ-2018, где уступили будущему чемпиону — Франции (3:4). В группе Месси и компания заняли второе место, сыграв вничью с Исландией (1:1), проиграв Хорватии (0:3) и победив Нигерию (2:1).

При этом вместо 8 миллионов долларов компенсации за досрочное расторжение соглашения, которое было рассчитано до 2022 года, специалист получит только два миллиона, информирует Ole.

Кстати, еще во время ЧМ-2018 СМИ писали, что после того, как в двух стартовых играх Аргентина набрала всего одно очко, состав на игру выбирали Лео Месси и Хавьер Маскерано, а тренер Хорхе Сампаоли был на грани увольнения.

Напомню, что еще раньше своих постов лишились другие участники ЧМ-2018 — Акира Нишино (Япония), Эктор Купер (Египет), Адам Навалка (Польша), Оскар Рамирес (Коста-Рика), Фернандо Йерро (Испания), Берт ван Марвейк (Австралия) и Набил Маалул (Тунис).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренера Месси обвинили в сексуальных домогательствах.

