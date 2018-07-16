На КПВВ "Майорское" обстреляли пограничников

Украина

ЧП случилось 16 июля в шесть утра, информирует Государственная погранслужба.

Во время доставки смены пограничных нарядов Краматорского отряда к так называемому «нулевому» блокпосту возле КПВВ «Майорское» со стороны временно оккупированной территории Украины начался обстрел. Одна из пуль (предположительно из пулемета) попала в лобовое стекло бронемашины «Кугуар», где находились пограничники. Стекло выдержало удар, и военнослужащие не пострадали. «К счастью, в тот момент в зоне поражения не было гражданских лиц, поскольку пропускные операции на КПВВ в то время только начинались», — сообщили в Госпогранслужбе.

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