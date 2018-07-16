Погоня в Харькове: 15 экипажей полиции ловили пьяного водителя (фото)

Происшествия

В ночь на 16 июля на улицах Харькова развернулся настоящий боевик с погоней за автомобилем злоумышленника, в которой участвовало около полутора десятков полицейских авто.

Как рассказали «ФАКТАМ» в патрульной полиции Харьковской области, около половины одиннадцатого вечера в центральной части города, на проспекте Науки, экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Mazda, в котором, по сообщению очевидцев, мог находится нетрезвый водитель.

«С помощью проблесковых маячков и громкоговорителя патрульные приказали водителю иномарки остановиться, что он и сделал. Но, когда правоохранители подошли к авто, оно резко рвануло вперед, ударив полицейский Renault Duster, и умчалось», — рассказали в патрульной полиции.

По словам очевидцев, в погоне за Mazda, которая неоднократно пролетала на красный сигнал светофора и выскакивала на встречку, участвовали около полутора десятков полицейских авто. Уже на выезде из города — на Окружной дороге — правоохранители с помощью фуры Volvo перекрыли беглецу путь. Он попытался проскочить, но врезался в грузовик и остановился.

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Харьковский активист Роман Старченко написал в Facebook, что сидевший за рулем молодой человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Этот экземпляр за последние полгода не раз привлекался по 130-й статье (вождение в нетрезвом виде. — Авт.). В этот раз он снова был с признаками глубокого опьянения», — написал активист.

Правда, в полиции «ФАКТАМ» пока не подтвердили эту информацию. Но сообщили, что после столкновения с полицейским кроссовером водитель иномарки успел поменять номера. Видимо, таким образом он пытался «затеряться» и уйти от погони, но это ему не помогло.

«От прохождения освидетельствования на уровень алкоголя в крови водитель отказался. Кроме второго набора номерных знаков в автомобиле нарушителя правоохранители обнаружили пневматический пистолет. На беглеца было составлено четыре админпротокола. Задержанного передали следователям, которые и займутся выяснением всех деталей случившегося, а также происхождением пистолета и второго комплекта номерных знаков», — добавили в патрульной полиции Харьковщины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове водитель ВАЗа выскочил на тротуар и убил 5-месячного ребенка.

Фото патрульной полиции Харьковской области