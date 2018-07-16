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Пока мы с Путиным — соперники, — Дональд Трамп
Своеобразным итогом пребывания президента США Дональда Трампа в Соединенном Королевстве стало откровенное интервью, которое он дал известному британскому журналисту Пирсу Моргану. Тот поговорил с Трампом в том числе и о Владимире Путине. Отвечая на вопрос, является ли, по его мнению, диктатором Путин, американский президент заявил:
— Не могу сказать наверняка. Но допускаю это. Я его не знаю. Мы встречались всего пару раз. Но я уверен, что будет здорово, если мы поладим с Россией. У меня иногда спрашивают: «Вы с ним друзья или враги?» Отвечаю: «Слишком рано говорить об этом. Пока мы — соперники». Но для США, и для Британии тоже, и для других стран будет лучше, если мы поладим. И не только с Россией, но и с Китаем. Это будет очень хорошо.
«ФАКТЫ» публикуют эксклюзивное интервью с Дональдом Трампом.
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”